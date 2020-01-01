Ring AI (RINGAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ring AI (RINGAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ring AI (RINGAI) tokennel kapcsolatos információk Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents. Hivatalos webhely: https://www.tryring.ai/ Fehér könyv: https://docs.tryring.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc092A137df3cF2B9e5971ba1874D26487C12626d Vásárolj most RINGAI tokent!

Ring AI (RINGAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ring AI (RINGAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 554.00K $ 554.00K $ 554.00K Minden idők csúcspontja: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Minden idők mélypontja: $ 0.005026130373072358 $ 0.005026130373072358 $ 0.005026130373072358 Jelenlegi ár: $ 0.00554 $ 0.00554 $ 0.00554 További tudnivalók a(z) Ring AI (RINGAI) áráról

Ring AI (RINGAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ring AI (RINGAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RINGAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RINGAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RINGAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RINGAI token élő árfolyamát!

Ring AI (RINGAI) árelőzményei A felhasználók a(z) RINGAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) RINGAI árelőzményeivel!

RINGAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RINGAI kapcsán? RINGAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RINGAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

