Render (RENDER) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Render (RENDER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Render (RENDER) tokennel kapcsolatos információk

Hivatalos webhely:
https://rendernetwork.com/
Fehér könyv:
https://know.rendernetwork.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/rndrizKT3MK1iimdxRdWabcF7Zg7AR5T4nud4EkHBof

Render (RENDER) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Render (RENDER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
Teljes tokenszám:
Keringésben lévő tokenszám:
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Minden idők csúcspontja:
Minden idők mélypontja:
Jelenlegi ár:
A(z) Render (RENDER) token mélyreható struktúrája

Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) RENDER tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.

Render Network (RENDER, formerly RNDR) is a decentralized GPU compute marketplace that has undergone significant evolution, including a migration from Ethereum to Solana. Below is a comprehensive analysis of its token economics, covering issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Initial Supply: RNDR was launched on Ethereum in 2017 with a proposed maximum supply of ~2.15 billion tokens. A major burn event in August 2020 reduced this to ~536.87 million. The supply later expanded with the migration to Solana and the introduction of the SPL RENDER token.
  • Migration to Solana: In November 2023, the network migrated to Solana, introducing the SPL RENDER token. RNDR holders can swap their tokens for RENDER at a 1:1 ratio via an official upgrade portal. The swap is one-way (ETH → SOL).
  • Burn-Mint Equilibrium (BME): The network now operates under a Burn-Mint Equilibrium model, where tokens are burned when used for network services and new tokens are minted as needed, as governed by community proposals (RNP-001, RNP-006, RNP-013, RNP-015).

Allocation Mechanism

Legacy RNDR (ERC-20) Allocation

CategoryAllocation (% of initial max supply)Notes
Public & Private Sales~22–25%~134.22M RNDR sold
Team & Advisors~10%6-month lock-up
User Development Fund~65%For ecosystem growth, grants, etc.
RNDR Reserve~10%For user acquisition, bonuses, airdrops

SPL RENDER (Solana) Emissions (2023–2025)

YearFoundation AllocationNode OperatorsCreators (Artists/AI Clients)Upgrade Incentives
Year 1~4.57M (50%)--~1.14M (12.5%)
Year 2~2.90M (50%)~1.50M (25.4%)~1.50M (25.4%)-
  • Foundation: Used for operations, grants, R&D, and growth.
  • Node Operators: Rewarded for providing GPU compute.
  • Creators: Receive rebates for RENDER spent on services.
  • Upgrade Incentives: For users migrating from RNDR to RENDER (Oct 2023–Oct 2024).

Usage and Incentive Mechanism

  • Primary Use: RENDER is the medium of exchange for GPU compute services. Users pay for rendering and AI jobs in RENDER; node operators earn RENDER for fulfilling jobs.
  • Burning: Tokens used for services are burned, reducing supply.
  • Buybacks: The team has conducted buybacks (e.g., 4.5M RNDR in 2020) to support network growth and user acquisition.
  • Governance: RENDER holders can propose and vote on network changes via Render Network Improvement Proposals (RNPs).
  • Upgrade Incentives: Users who upgraded from RNDR to RENDER between Nov 2023 and Oct 2024 received additional rewards, distributed monthly.

Locking Mechanism

  • Team & Advisors: Subject to a 6-month lock-up post-allocation (legacy RNDR).
  • Bridging: When bridging RNDR to RENDER (Ethereum to Solana), the original tokens are locked/burned, and new tokens are minted on the destination chain. The process is one-way and irreversible.
  • No Ongoing Vesting: There is no evidence of ongoing vesting or scheduled unlocks for the main circulating supply as of the latest data.

Unlocking Time

  • Team & Advisors: 6-month lock-up after allocation (legacy RNDR).
  • Upgrade Incentives: Distributed monthly to eligible wallets from Nov 2023 to Oct 2024.
  • Bridging: RNDR is burned and RENDER is minted within ~15–20 minutes during the upgrade process, depending on network congestion.

Token Supply and Distribution (as of Dec 24, 2024)

NetworkSupply (approx.)Top 10 Holders (%)Notable Holders/Functions
Ethereum534.25M RNDR79.55%Wormhole Bridge, OTOY Treasury
Solana786.41M RENDER57.22%Foundation, Binance, Node Pools
Total945.54M

Additional Notes

  • No Capital Rights: Neither RNDR nor RENDER confers rights to profits or capital in OTOY, Inc. or the Render Network Foundation.
  • No Deadline for Upgrade: There is no announced deadline for swapping RNDR to RENDER, but incentives are time-limited.
  • Security: The migration and bridge contracts have been audited for safety.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceBurn-Mint Equilibrium, migration from Ethereum to Solana, 1:1 swap, supply reduction
AllocationPublic/private sale, team/advisors (6mo lock), user fund, foundation, node/creator pools
Usage/IncentivesPayment for compute, node rewards, creator rebates, governance, upgrade rewards
LockingTeam/advisors (6mo), bridging lock/burn, no ongoing vesting
UnlockingTeam/advisors (6mo), upgrade rewards (monthly, Nov 2023–Oct 2024), bridge (15–20 min)

This overview provides a detailed, up-to-date analysis of Render Network's token economics, reflecting its transition to Solana and the latest governance and incentive structures.

Render (RENDER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Render (RENDER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó RENDER tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező RENDER token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) RENDER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RENDER token élő árfolyamát!

