Raydium (RAY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Raydium (RAY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Raydium (RAY) tokennel kapcsolatos információk Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools. Hivatalos webhely: https://raydium.io/#/ Fehér könyv: https://raydium.io/Raydium-Litepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R Vásárolj most RAY tokent!

Raydium (RAY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Raydium (RAY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 873.56M $ 873.56M $ 873.56M Teljes tokenszám: $ 555.00M $ 555.00M $ 555.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.81B $ 1.81B $ 1.81B Minden idők csúcspontja: $ 16.87 $ 16.87 $ 16.87 Minden idők mélypontja: $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 Jelenlegi ár: $ 3.258 $ 3.258 $ 3.258 További tudnivalók a(z) Raydium (RAY) áráról

Raydium (RAY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Raydium (RAY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RAY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RAY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RAY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RAY token élő árfolyamát!

A(z) RAY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Raydium (RAY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) RAY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz RAY tokent a MEXC-n!

Raydium (RAY) árelőzményei A felhasználók a(z) RAY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) RAY árelőzményeivel!

RAY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RAY kapcsán? RAY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RAY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

