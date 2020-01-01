Pendle (PENDLE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pendle (PENDLE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pendle (PENDLE) tokennel kapcsolatos információk Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral. Hivatalos webhely: https://pendle.finance/ Fehér könyv: https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 Vásárolj most PENDLE tokent!

Pendle (PENDLE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pendle (PENDLE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 793.14M $ 793.14M $ 793.14M Teljes tokenszám: $ 281.53M $ 281.53M $ 281.53M Keringésben lévő tokenszám: $ 169.37M $ 169.37M $ 169.37M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B Minden idők csúcspontja: $ 7.53 $ 7.53 $ 7.53 Minden idők mélypontja: $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 Jelenlegi ár: $ 4.683 $ 4.683 $ 4.683 További tudnivalók a(z) Pendle (PENDLE) áráról

Pendle (PENDLE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pendle (PENDLE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PENDLE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PENDLE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PENDLE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PENDLE token élő árfolyamát!

A(z) PENDLE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Pendle (PENDLE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PENDLE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PENDLE tokent a MEXC-n!

Pendle (PENDLE) árelőzményei A felhasználók a(z) PENDLE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PENDLE árelőzményeivel!

PENDLE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PENDLE kapcsán? PENDLE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PENDLE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

