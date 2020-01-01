Oraichain (ORAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Oraichain (ORAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Oraichain (ORAI) tokennel kapcsolatos információk Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world's first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️. Hivatalos webhely: https://orai.io/ Fehér könyv: https://docs.orai.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5

Oraichain (ORAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Oraichain (ORAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 34.20M $ 34.20M $ 34.20M Teljes tokenszám: $ 18.01M $ 18.01M $ 18.01M Keringésben lévő tokenszám: $ 13.82M $ 13.82M $ 13.82M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 48.93M $ 48.93M $ 48.93M Minden idők csúcspontja: $ 17.43 $ 17.43 $ 17.43 Minden idők mélypontja: $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 Jelenlegi ár: $ 2.474 $ 2.474 $ 2.474 További tudnivalók a(z) Oraichain (ORAI) áráról

Oraichain (ORAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Oraichain (ORAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ORAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ORAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ORAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ORAI token élő árfolyamát!

A(z) ORAI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Oraichain (ORAI) tokennel?

Oraichain (ORAI) árelőzményei A felhasználók a(z) ORAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ORAI árelőzményeivel!

ORAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ORAI kapcsán? ORAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ORAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

