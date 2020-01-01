Non-Playable Coin (NPC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Non-Playable Coin (NPC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Non-Playable Coin (NPC) tokennel kapcsolatos információk Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It's a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth. Hivatalos webhely: https://www.npc.com/ Fehér könyv: https://www.docs.npc.com Block Explorer: https://solscan.io/token/BeGY8KqKxboEwRbJd1q9H2K829jS4Rc5dEyNMYXCbV5p

Non-Playable Coin (NPC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Non-Playable Coin (NPC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 146.60M $ 146.60M $ 146.60M Teljes tokenszám: $ 8.05B $ 8.05B $ 8.05B Keringésben lévő tokenszám: $ 7.51B $ 7.51B $ 7.51B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 157.17M $ 157.17M $ 157.17M Minden idők csúcspontja: $ 0.0675 $ 0.0675 $ 0.0675 Minden idők mélypontja: $ 0.000004232086353491 $ 0.000004232086353491 $ 0.000004232086353491 Jelenlegi ár: $ 0.019524 $ 0.019524 $ 0.019524 További tudnivalók a(z) Non-Playable Coin (NPC) áráról

A(z) Non-Playable Coin (NPC) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) NPC tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Non-Playable Coin (NPC) is a Meme-Fungible Token (MFT), a novel hybrid between a memecoin and an NFT. Its design and tokenomics are intentionally experimental and community-driven, with a focus on entertainment and meme culture rather than financial utility or investment returns. Issuance Mechanism Token Standard: NPC is both an ERC20 (fungible token) and ERC1155 (NFT) asset, allowing it to be traded as a meme coin or as a JPEG-based NFT.

NPC is both an ERC20 (fungible token) and ERC1155 (NFT) asset, allowing it to be traded as a meme coin or as a JPEG-based NFT. Supply: The maximum supply is 8,050,126,520 NPC.

The maximum supply is 8,050,126,520 NPC. Minting/Conversion: NPC tokens can be converted between ERC20 (tradable on DEXs like Uniswap) and ERC1155 (tradable on NFT marketplaces) using a wrapper. Both forms are identical in value and fully interchangeable.

NPC tokens can be converted between ERC20 (tradable on DEXs like Uniswap) and ERC1155 (tradable on NFT marketplaces) using a wrapper. Both forms are identical in value and fully interchangeable. Distribution: There is no evidence of a structured ICO, airdrop, or emission schedule. The project is described as an art experiment with no formal team or roadmap. Allocation Mechanism No Formal Allocation: There is no published breakdown of allocations to team, investors, community, or other stakeholders. The project explicitly states there is no formal team or roadmap.

There is no published breakdown of allocations to team, investors, community, or other stakeholders. The project explicitly states there is no formal team or roadmap. Community Focus: The token is designed for the community, with the base and customizable JPEGs intended for all 8+ billion humans on Earth. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: NPC is a meme-backed token with no intrinsic value or expectation of financial return. Its main use is as a collectible, tradable meme asset.

NPC is a meme-backed token with no intrinsic value or expectation of financial return. Its main use is as a collectible, tradable meme asset. NFT Hybrid: NPC can be customized as an NFT, making it a unique digital collectible.

NPC can be customized as an NFT, making it a unique digital collectible. No Yield or Rewards: There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, or other incentives by holding or using NPC. The project is explicitly for entertainment and meme culture.

There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, or other incentives by holding or using NPC. The project is explicitly for entertainment and meme culture. Tradability: NPC can be freely traded on decentralized exchanges (as ERC20) and NFT marketplaces (as ERC1155). Locking Mechanism No Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting, or staking mechanism. Tokens are fully liquid and tradable upon acquisition.

There is no evidence of any token locking, vesting, or staking mechanism. Tokens are fully liquid and tradable upon acquisition. No Unlock Schedule: There is no unlock schedule or time-based release of tokens. Disclaimer NPC and NPC MFTs are a meme coin and NFT hybrid with absolutely no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team and no roadmap. The coin and art are completely useless and for entertainment purposes only. Tokenomics Table Aspect Details Token Standard ERC20 (fungible), ERC1155 (NFT) Max Supply 8,050,126,520 NPC Issuance No structured ICO/airdrop; community-driven Allocation No formal allocation; no team/investor breakdown Usage Meme coin, NFT hybrid, collectible, tradable on DEXs/NFT marketplaces Incentives None (no staking, yield, or rewards) Locking/Vesting None Unlock Schedule None Additional Insights Innovation: NPC introduces the concept of Meme-Fungible Tokens (MFTs), allowing seamless conversion between meme coins and NFTs.

NPC introduces the concept of Meme-Fungible Tokens (MFTs), allowing seamless conversion between meme coins and NFTs. Market Position: As of the latest data, NPC has a circulating market cap of ~$210 million, a fully diluted market cap of ~$210.6 million, and a latest price of ~$0.026.

As of the latest data, NPC has a circulating market cap of ~$210 million, a fully diluted market cap of ~$210.6 million, and a latest price of ~$0.026. Cultural Impact: The project is a commentary on meme culture and digital ownership, prioritizing fun and creativity over financial gain. References For more details, see the official documentation and project disclaimers: Introducing Non-Playable Coin (NPC) But What Are Meme Fungible Tokens (MFTs)? Tokenomics

Summary:

Non-Playable Coin (NPC) is a purely experimental, meme-driven token with no financial incentives, no structured allocation, and no locking or vesting. Its unique value lies in its hybrid design as both a meme coin and an NFT, serving as a digital collectible for the meme community.

Non-Playable Coin (NPC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Non-Playable Coin (NPC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NPC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NPC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NPC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NPC token élő árfolyamát!

