Nil Token (NIL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nil Token (NIL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nil Token (NIL) tokennel kapcsolatos információk Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications. Hivatalos webhely: https://www.nillion.com/ Fehér könyv: https://docs.nillion.com/ Block Explorer: https://mintscan.io/nillion Vásárolj most NIL tokent!

Nil Token (NIL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nil Token (NIL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 52.61M $ 52.61M $ 52.61M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 195.15M $ 195.15M $ 195.15M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 269.60M $ 269.60M $ 269.60M Minden idők csúcspontja: $ 2.8799 $ 2.8799 $ 2.8799 Minden idők mélypontja: $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 Jelenlegi ár: $ 0.2696 $ 0.2696 $ 0.2696 További tudnivalók a(z) Nil Token (NIL) áráról

Nil Token (NIL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nil Token (NIL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NIL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NIL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NIL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NIL token élő árfolyamát!

Nil Token (NIL) árelőzményei A felhasználók a(z) NIL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NIL árelőzményeivel!

NIL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NIL kapcsán? NIL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NIL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

