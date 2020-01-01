NATIX Network (NATIX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NATIX Network (NATIX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NATIX Network (NATIX) tokennel kapcsolatos információk NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally. Hivatalos webhely: https://www.natix.network/ Fehér könyv: https://docs.natix.network/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX Vásárolj most NATIX tokent!

NATIX Network (NATIX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NATIX Network (NATIX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.52M $ 11.52M $ 11.52M Teljes tokenszám: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Keringésben lévő tokenszám: $ 16.13B $ 16.13B $ 16.13B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 71.39M $ 71.39M $ 71.39M Minden idők csúcspontja: $ 0.00223 $ 0.00223 $ 0.00223 Minden idők mélypontja: $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 Jelenlegi ár: $ 0.000714 $ 0.000714 $ 0.000714 További tudnivalók a(z) NATIX Network (NATIX) áráról

NATIX Network (NATIX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NATIX Network (NATIX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NATIX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NATIX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NATIX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NATIX token élő árfolyamát!

A(z) NATIX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) NATIX Network (NATIX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NATIX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NATIX tokent a MEXC-n!

NATIX Network (NATIX) árelőzményei A felhasználók a(z) NATIX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NATIX árelőzményeivel!

NATIX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NATIX kapcsán? NATIX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NATIX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

