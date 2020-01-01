Galileo Protocol (LEOX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Galileo Protocol (LEOX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Galileo Protocol (LEOX) tokennel kapcsolatos információk Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain. Hivatalos webhely: https://www.galileoprotocol.io Fehér könyv: https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5 Vásárolj most LEOX tokent!

Galileo Protocol (LEOX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Galileo Protocol (LEOX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 50.67M $ 50.67M $ 50.67M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.97M $ 8.97M $ 8.97M Minden idők csúcspontja: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Minden idők mélypontja: $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 Jelenlegi ár: $ 0.0598 $ 0.0598 $ 0.0598 További tudnivalók a(z) Galileo Protocol (LEOX) áráról

Galileo Protocol (LEOX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Galileo Protocol (LEOX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LEOX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LEOX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LEOX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LEOX token élő árfolyamát!

A(z) LEOX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Galileo Protocol (LEOX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) LEOX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz LEOX tokent a MEXC-n!

Galileo Protocol (LEOX) árelőzményei A felhasználók a(z) LEOX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LEOX árelőzményeivel!

LEOX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LEOX kapcsán? LEOX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LEOX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

