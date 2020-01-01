HTX DAO (HTX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HTX DAO (HTX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

HTX DAO (HTX) tokennel kapcsolatos információk HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants. Hivatalos webhely: https://www.htxdao.com Fehér könyv: https://htxdao.gitbook.io/whitepaper/ Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TUPM7K8REVzD2UdV4R5fe5M8XbnR2DdoJ6 Vásárolj most HTX tokent!

HTX DAO (HTX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HTX DAO (HTX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Minden idők csúcspontja: $ 0.000003931 $ 0.000003931 $ 0.000003931 Minden idők mélypontja: $ 0.000000802556452034 $ 0.000000802556452034 $ 0.000000802556452034 Jelenlegi ár: $ 0.000002105 $ 0.000002105 $ 0.000002105 További tudnivalók a(z) HTX DAO (HTX) áráról

HTX DAO (HTX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) HTX DAO (HTX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HTX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HTX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HTX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HTX token élő árfolyamát!

A(z) HTX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) HTX DAO (HTX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) HTX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz HTX tokent a MEXC-n!

HTX DAO (HTX) árelőzményei A felhasználók a(z) HTX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HTX árelőzményeivel!

HTX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HTX kapcsán? HTX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HTX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

