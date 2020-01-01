Gode Chain (GODE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gode Chain (GODE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gode Chain (GODE) tokennel kapcsolatos információk Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases. Hivatalos webhely: https://godechain.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x245d9f531757f83064aD808b4c9b220C703a4934 Vásárolj most GODE tokent!

Gode Chain (GODE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gode Chain (GODE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M Minden idők csúcspontja: $ 0.007 $ 0.007 $ 0.007 Minden idők mélypontja: $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 Jelenlegi ár: $ 0.0004135 $ 0.0004135 $ 0.0004135 További tudnivalók a(z) Gode Chain (GODE) áráról

Gode Chain (GODE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gode Chain (GODE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GODE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GODE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GODE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GODE token élő árfolyamát!

A(z) GODE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Gode Chain (GODE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GODE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GODE tokent a MEXC-n!

Gode Chain (GODE) árelőzményei A felhasználók a(z) GODE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GODE árelőzményeivel!

GODE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GODE kapcsán? GODE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GODE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

