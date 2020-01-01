Forward (FORWARD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Forward (FORWARD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Forward (FORWARD) tokennel kapcsolatos információk Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory. Hivatalos webhely: https://www.forwardprotocol.io Fehér könyv: https://whitepaper.forwardprotocol.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x886640149e31e1430fa74cc39725431eb82ddfb2 Vásárolj most FORWARD tokent!

Forward (FORWARD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Forward (FORWARD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Teljes tokenszám: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Minden idők csúcspontja: $ 0.01835 $ 0.01835 $ 0.01835 Minden idők mélypontja: $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 Jelenlegi ár: $ 0.0002544 $ 0.0002544 $ 0.0002544 További tudnivalók a(z) Forward (FORWARD) áráról

Forward (FORWARD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Forward (FORWARD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FORWARD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FORWARD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FORWARD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FORWARD token élő árfolyamát!

A(z) FORWARD vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Forward (FORWARD) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FORWARD megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FORWARD tokent a MEXC-n!

Forward (FORWARD) árelőzményei A felhasználók a(z) FORWARD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FORWARD árelőzményeivel!

FORWARD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FORWARD kapcsán? FORWARD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FORWARD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

