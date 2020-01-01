FirmaChain (FCT2) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FirmaChain (FCT2) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FirmaChain (FCT2) tokennel kapcsolatos információk FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform. Hivatalos webhely: https://firmachain.org/#/ Fehér könyv: https://firmachain.org/whitepaper_EN.pdf Block Explorer: https://explorer.firmachain.dev/ Vásárolj most FCT2 tokent!

FirmaChain (FCT2) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FirmaChain (FCT2) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 27.42M $ 27.42M $ 27.42M Teljes tokenszám: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 27.78M $ 27.78M $ 27.78M Minden idők csúcspontja: $ 0.79995 $ 0.79995 $ 0.79995 Minden idők mélypontja: $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 Jelenlegi ár: $ 0.0262 $ 0.0262 $ 0.0262 További tudnivalók a(z) FirmaChain (FCT2) áráról

FirmaChain (FCT2) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FirmaChain (FCT2) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FCT2 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FCT2 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FCT2 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FCT2 token élő árfolyamát!

FirmaChain (FCT2) árelőzményei A felhasználók a(z) FCT2 árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FCT2 árelőzményeivel!

FCT2 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FCT2 kapcsán? FCT2-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FCT2 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

