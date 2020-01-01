BRC20.COM (COM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BRC20.COM (COM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BRC20.COM (COM) tokennel kapcsolatos információk BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin. Hivatalos webhely: https://brc20.com/ Fehér könyv: https://brc20.com/wiki/com-project-overview Block Explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/5b097c9ea9ba59dfa2ce549729a6b896519c3b7a06be942a577b5838bfc05174i0 Vásárolj most COM tokent!

BRC20.COM (COM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BRC20.COM (COM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 351.29K $ 351.29K $ 351.29K Minden idők csúcspontja: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.016728 $ 0.016728 $ 0.016728 További tudnivalók a(z) BRC20.COM (COM) áráról

BRC20.COM (COM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BRC20.COM (COM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó COM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező COM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) COM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) COM token élő árfolyamát!

BRC20.COM (COM) árelőzményei A felhasználók a(z) COM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) COM árelőzményeivel!

COM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) COM kapcsán? COM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) COM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

