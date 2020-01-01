Chimpzee (CHMPZ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Chimpzee (CHMPZ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Chimpzee (CHMPZ) tokennel kapcsolatos információk Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change. Hivatalos webhely: https://www.chimpzee.io Fehér könyv: https://chimpzee.io/assets/chimpzeeWhitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x1161aB556bAA457994b1D6A6cCa3A7a6891009FD Vásárolj most CHMPZ tokent!

Chimpzee (CHMPZ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chimpzee (CHMPZ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 872.20K $ 872.20K $ 872.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.000572 $ 0.000572 $ 0.000572 Minden idők mélypontja: $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 Jelenlegi ár: $ 0.00004361 $ 0.00004361 $ 0.00004361 További tudnivalók a(z) Chimpzee (CHMPZ) áráról

Chimpzee (CHMPZ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Chimpzee (CHMPZ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHMPZ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHMPZ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHMPZ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHMPZ token élő árfolyamát!

A(z) CHMPZ vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Chimpzee (CHMPZ) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CHMPZ megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CHMPZ tokent a MEXC-n!

Chimpzee (CHMPZ) árelőzményei A felhasználók a(z) CHMPZ árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CHMPZ árelőzményeivel!

CHMPZ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHMPZ kapcsán? CHMPZ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CHMPZ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

