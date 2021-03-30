Axie Infinity (AXS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Axie Infinity (AXS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Axie Infinity (AXS) tokennel kapcsolatos információk Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives. Hivatalos webhely: https://axieinfinity.com/ Fehér könyv: https://whitepaper.axieinfinity.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HysWcbHiYY9888pHbaqhwLYZQeZrcQMXKQWRqS7zcPK5 Vásárolj most AXS tokent!

Axie Infinity (AXS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Axie Infinity (AXS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 396.62M $ 396.62M $ 396.62M Teljes tokenszám: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 166.72M $ 166.72M $ 166.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 642.33M $ 642.33M $ 642.33M Minden idők csúcspontja: $ 165.523 $ 165.523 $ 165.523 Minden idők mélypontja: $ 0.12343134 $ 0.12343134 $ 0.12343134 Jelenlegi ár: $ 2.379 $ 2.379 $ 2.379 További tudnivalók a(z) Axie Infinity (AXS) áráról

Axie Infinity (AXS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Axie Infinity (AXS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AXS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AXS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AXS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AXS token élő árfolyamát!

A(z) AXS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Axie Infinity (AXS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AXS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AXS tokent a MEXC-n!

Axie Infinity (AXS) árelőzményei A felhasználók a(z) AXS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AXS árelőzményeivel!

AXS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AXS kapcsán? AXS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AXS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

