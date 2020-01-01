0xMonk by Virtuals (MONK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) 0xMonk by Virtuals (MONK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

0xMonk by Virtuals (MONK) tokennel kapcsolatos információk 0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns. Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds. Hivatalos webhely: https://www.fereai.xyz/0xmonk Fehér könyv: https://docs.fereai.xyz/docs/product/0xMONK/ Vásárolj most MONK tokent!

0xMonk by Virtuals (MONK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) 0xMonk by Virtuals (MONK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Minden idők csúcspontja: $ 0.01200774 $ 0.01200774 $ 0.01200774 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00220098 $ 0.00220098 $ 0.00220098 További tudnivalók a(z) 0xMonk by Virtuals (MONK) áráról

0xMonk by Virtuals (MONK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) 0xMonk by Virtuals (MONK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MONK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MONK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MONK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MONK token élő árfolyamát!

MONK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MONK kapcsán? MONK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MONK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

