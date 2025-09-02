Yield Optimizer BTC (YOBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 108,108 $ 108,108 $ 108,108 24-satna najniža cijena $ 111,270 $ 111,270 $ 111,270 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 108,108$ 108,108 $ 108,108 24-satna najviša cijena $ 111,270$ 111,270 $ 111,270 Najviša cijena ikada $ 914,351,589,839,370$ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 Najniža cijena $ 86,670$ 86,670 $ 86,670 Promjena cijene (1H) -1.05% Promjena cijene (1D) -0.16% Promjena cijene (7D) -0.82% Promjena cijene (7D) -0.82%

Yield Optimizer BTC (YOBTC) cijena u stvarnom vremenu je $109,373. Tijekom protekla 24 sata, YOBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 108,108 i najviše cijene $ 111,270, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOBTC je $ 914,351,589,839,370, dok je najniža cijena svih vremena $ 86,670.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOBTC se promijenio za -1.05% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i -0.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 600.38K$ 600.38K $ 600.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 600.38K$ 600.38K $ 600.38K Količina u optjecaju 5.46 5.46 5.46 Ukupna količina 5.4647056 5.4647056 5.4647056

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yield Optimizer BTC je $ 600.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOBTC je 5.46, s ukupnom količinom od 5.4647056. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 600.38K.