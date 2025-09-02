Više o YOBTC

Yield Optimizer BTC Logotip

Yield Optimizer BTC Cijena (YOBTC)

Neuvršten

1 YOBTC u USD cijena uživo:

+0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Yield Optimizer BTC (YOBTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:47:33 (UTC+8)

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.05%

-0.16%

-0.82%

-0.82%

Yield Optimizer BTC (YOBTC) cijena u stvarnom vremenu je $109,373. Tijekom protekla 24 sata, YOBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 108,108 i najviše cijene $ 111,270, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOBTC je $ 914,351,589,839,370, dok je najniža cijena svih vremena $ 86,670.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOBTC se promijenio za -1.05% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i -0.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yield Optimizer BTC je $ 600.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOBTC je 5.46, s ukupnom količinom od 5.4647056. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 600.38K.

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yield Optimizer BTC u USD iznosila je $ -184.0182966246.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yield Optimizer BTC u USD iznosila je $ -4,860.9408001000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yield Optimizer BTC u USD iznosila je $ +88.0015158000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yield Optimizer BTC u USD iznosila je $ +4,120.5402737142.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -184.0182966246-0.16%
30 dana$ -4,860.9408001000-4.44%
60 dana$ +88.0015158000+0.08%
90 dana$ +4,120.5402737142+3.91%

Što je Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Yield Optimizer BTC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yield Optimizer BTC (YOBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yield Optimizer BTC (YOBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yield Optimizer BTC.

Provjerite Yield Optimizer BTC predviđanje cijene sada!

YOBTC u lokalnim valutama

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yield Optimizer BTC (YOBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YOBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Koliko Yield Optimizer BTC (YOBTC) vrijedi danas?
Cijena YOBTC uživo u USD je 109,373 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YOBTC u USD?
Trenutačna cijena YOBTC u USD je $ 109,373. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yield Optimizer BTC?
Tržišna kapitalizacija za YOBTC je $ 600.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YOBTC?
Količina u optjecaju za YOBTC je 5.46 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YOBTC?
YOBTC je postigao ATH cijenu od 914,351,589,839,370 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YOBTC?
YOBTC je vidio ATL cijenu od 86,670 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YOBTC?
24-satni obujam trgovanja za YOBTC je -- USD.
Hoće li YOBTC još narasti ove godine?
YOBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YOBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Yield Optimizer BTC (YOBTC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

