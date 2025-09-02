Više o EPIC

Epic Chain Logotip

Epic Chain Cijena(EPIC)

1 EPIC u USD cijena uživo:

$2.1481
-3.18%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Epic Chain (EPIC)
Epic Chain (EPIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.1471
24-satna najniža cijena
$ 2.3077
24-satna najviša cijena

$ 2.1471
$ 2.3077
$ 74.12620852
$ 0.7252176173070083
-2.08%

-3.18%

-13.87%

-13.87%

Epic Chain (EPIC) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.148. Tijekom protekla 24 sata, EPICtrgovalo je između najniže cijene $ 2.1471 i najviše cijene $ 2.3077, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EPIC je $ 74.12620852, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.7252176173070083.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EPIC se promijenio za -2.08% u posljednjih sat vremena, -3.18% u posljednjih 24 sata i -13.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Epic Chain (EPIC)

No.479

$ 64.44M
$ 1.27M
$ 64.44M
30.00M
30,000,000
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Epic Chain je $ 64.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.27M. Količina u optjecaju EPIC je 30.00M, s ukupnom količinom od 30000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.44M.

Epic Chain (EPIC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Epic Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.070553-3.18%
30 dana$ +0.4189+24.22%
60 dana$ +1.3334+163.68%
90 dana$ +0.96+80.80%
Epic Chain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EPIC od $ -0.070553 (-3.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Epic Chain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.4189 (+24.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Epic Chain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EPIC od $ +1.3334 (+163.68%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Epic Chain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.96 (+80.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Epic Chain (EPIC)?

Pogledajte Epic Chain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Epic Chain (EPIC)

Epic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class.

Epic Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Epic Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EPIC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Epic Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Epic Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Epic Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Epic Chain (EPIC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Epic Chain (EPIC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Epic Chain.

Provjerite Epic Chain predviđanje cijene sada!

Epic Chain (EPIC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Epic Chain (EPIC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EPIC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Epic Chain (EPIC)

Tražiš kako kupiti Epic Chain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Epic Chain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Epic Chain Resurs

Za dublje razumijevanje Epic Chain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Epic Chain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Epic Chain

Koliko Epic Chain (EPIC) vrijedi danas?
Cijena EPIC uživo u USD je 2.148 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EPIC u USD?
Trenutačna cijena EPIC u USD je $ 2.148. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Epic Chain?
Tržišna kapitalizacija za EPIC je $ 64.44M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EPIC?
Količina u optjecaju za EPIC je 30.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EPIC?
EPIC je postigao ATH cijenu od 74.12620852 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EPIC?
EPIC je vidio ATL cijenu od 0.7252176173070083 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EPIC?
24-satni obujam trgovanja za EPIC je $ 1.27M USD.
Hoće li EPIC još narasti ove godine?
EPIC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EPIC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Epic Chain (EPIC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

