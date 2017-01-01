Yield Optimizer BTC (YOBTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Yield Optimizer BTC (YOBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Informacije Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time. Službena web stranica: https://yo.xyz Bijela knjiga: https://yo.xyz/whitepaper Kupi YOBTC odmah!

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yield Optimizer BTC (YOBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 603.60K $ 603.60K $ 603.60K Ukupna količina: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Količina u optjecaju: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 603.60K $ 603.60K $ 603.60K Povijesni maksimum: $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 Povijesni minimum: $ 86,670 $ 86,670 $ 86,670 Trenutna cijena: $ 110,455 $ 110,455 $ 110,455 Saznajte više o cijeni Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yield Optimizer BTC (YOBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YOBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YOBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YOBTC tokena, istražite YOBTC cijenu tokena uživo!

YOBTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide YOBTC? Naša YOBTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte YOBTC predviđanje cijene tokena odmah!

