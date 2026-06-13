THREE Cijena danas

Trenutačna cijena THREE ($THREE) danas je $ 0.00453886, s promjenom od 8.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $THREE u USD je $ 0.00453886 po $THREE.

THREE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 453,886, s količinom u optjecaju od 100.00M $THREE. Tijekom posljednja 24 sata, $THREE trgovao je između $ 0.00413717 (niska) i $ 0.0055804 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.439654, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00125.

U kratkoročnim performansama, $THREE se kretao -4.02% u posljednjem satu i +5.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 146.48K.

Informacije o tržištu THREE ($THREE)

Tržišna kapitalizacija $ 453.89K$ 453.89K $ 453.89K Obujam (24 sata) $ 146.48K$ 146.48K $ 146.48K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 453.89K$ 453.89K $ 453.89K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija THREE je $ 453.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 146.48K. Količina u optjecaju $THREE je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 453.89K.