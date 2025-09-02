Više o TWIN

Twin Protocol Logotip

Twin Protocol Cijena (TWIN)

Neuvršten

1 TWIN u USD cijena uživo:

$0.00170932
$0.00170932$0.00170932
-1.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Twin Protocol (TWIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:40:35 (UTC+8)

Twin Protocol (TWIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0017113
$ 0.0017113
24-satna najniža cijena
$ 0.00173573
$ 0.00173573
24-satna najviša cijena

$ 0.0017113
$ 0.0017113

$ 0.00173573
$ 0.00173573

$ 0.099439
$ 0.099439

$ 0.0015991
$ 0.0015991

-1.08%

-1.42%

-6.45%

-6.45%

Twin Protocol (TWIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00170932. Tijekom protekla 24 sata, TWINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0017113 i najviše cijene $ 0.00173573, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TWIN je $ 0.099439, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0015991.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TWIN se promijenio za -1.08% u posljednjih sat vremena, -1.42% u posljednjih 24 sata i -6.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Twin Protocol (TWIN)

$ 450.35K
$ 450.35K

--
----

$ 1.71M
$ 1.71M

262.95M
262.95M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Twin Protocol je $ 450.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TWIN je 262.95M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.71M.

Twin Protocol (TWIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Twin Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Twin Protocol u USD iznosila je $ -0.0004882192.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Twin Protocol u USD iznosila je $ -0.0003004683.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Twin Protocol u USD iznosila je $ -0.003189968047685522.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.42%
30 dana$ -0.0004882192-28.56%
60 dana$ -0.0003004683-17.57%
90 dana$ -0.003189968047685522-65.11%

Što je Twin Protocol (TWIN)

Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income.

Resurs Twin Protocol (TWIN)

Službena web-stranica

Twin Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Twin Protocol (TWIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Twin Protocol (TWIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Twin Protocol.

Provjerite Twin Protocol predviđanje cijene sada!

TWIN u lokalnim valutama

Twin Protocol (TWIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Twin Protocol (TWIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TWIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Twin Protocol (TWIN)

Koliko Twin Protocol (TWIN) vrijedi danas?
Cijena TWIN uživo u USD je 0.00170932 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TWIN u USD?
Trenutačna cijena TWIN u USD je $ 0.00170932. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Twin Protocol?
Tržišna kapitalizacija za TWIN je $ 450.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TWIN?
Količina u optjecaju za TWIN je 262.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TWIN?
TWIN je postigao ATH cijenu od 0.099439 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TWIN?
TWIN je vidio ATL cijenu od 0.0015991 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TWIN?
24-satni obujam trgovanja za TWIN je -- USD.
Hoće li TWIN još narasti ove godine?
TWIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TWIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:40:35 (UTC+8)

