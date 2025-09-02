Twin Protocol (TWIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0017113 $ 0.0017113 $ 0.0017113 24-satna najniža cijena $ 0.00173573 $ 0.00173573 $ 0.00173573 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0017113$ 0.0017113 $ 0.0017113 24-satna najviša cijena $ 0.00173573$ 0.00173573 $ 0.00173573 Najviša cijena ikada $ 0.099439$ 0.099439 $ 0.099439 Najniža cijena $ 0.0015991$ 0.0015991 $ 0.0015991 Promjena cijene (1H) -1.08% Promjena cijene (1D) -1.42% Promjena cijene (7D) -6.45% Promjena cijene (7D) -6.45%

Twin Protocol (TWIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00170932. Tijekom protekla 24 sata, TWINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0017113 i najviše cijene $ 0.00173573, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TWIN je $ 0.099439, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0015991.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TWIN se promijenio za -1.08% u posljednjih sat vremena, -1.42% u posljednjih 24 sata i -6.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Twin Protocol (TWIN)

Tržišna kapitalizacija $ 450.35K$ 450.35K $ 450.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Količina u optjecaju 262.95M 262.95M 262.95M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Twin Protocol je $ 450.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TWIN je 262.95M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.71M.