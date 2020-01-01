Twin Protocol (TWIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Twin Protocol (TWIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Twin Protocol (TWIN) Informacije Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income. Službena web stranica: https://twinprotocol.com/ Kupi TWIN odmah!

Twin Protocol (TWIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Twin Protocol (TWIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 416.62K $ 416.62K $ 416.62K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 262.95M $ 262.95M $ 262.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Povijesni maksimum: $ 0.099439 $ 0.099439 $ 0.099439 Povijesni minimum: $ 0.0015844 $ 0.0015844 $ 0.0015844 Trenutna cijena: $ 0.00158674 $ 0.00158674 $ 0.00158674 Saznajte više o cijeni Twin Protocol (TWIN)

Twin Protocol (TWIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Twin Protocol (TWIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TWIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TWIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TWIN tokena, istražite TWIN cijenu tokena uživo!

TWIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TWIN? Naša TWIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TWIN predviđanje cijene tokena odmah!

