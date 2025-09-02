Sorry (SRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00186436$ 0.00186436 $ 0.00186436 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.45% Promjena cijene (1D) -1.75% Promjena cijene (7D) +17.39% Promjena cijene (7D) +17.39%

Sorry (SRY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SRY je $ 0.00186436, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SRY se promijenio za -0.45% u posljednjih sat vremena, -1.75% u posljednjih 24 sata i +17.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sorry (SRY)

Tržišna kapitalizacija $ 567.68K$ 567.68K $ 567.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 567.68K$ 567.68K $ 567.68K Količina u optjecaju 999.66M 999.66M 999.66M Ukupna količina 999,663,787.722744 999,663,787.722744 999,663,787.722744

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sorry je $ 567.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SRY je 999.66M, s ukupnom količinom od 999663787.722744. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 567.68K.