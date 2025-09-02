Više o SRY

Sorry Logotip

Sorry Cijena (SRY)

Neuvršten

1 SRY u USD cijena uživo:

$0.00056856
-1.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Sorry (SRY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:33:11 (UTC+8)

Sorry (SRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00186436
$ 0
-0.45%

-1.75%

+17.39%

+17.39%

Sorry (SRY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SRY je $ 0.00186436, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SRY se promijenio za -0.45% u posljednjih sat vremena, -1.75% u posljednjih 24 sata i +17.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sorry (SRY)

$ 567.68K
--
$ 567.68K
999.66M
999,663,787.722744
Trenutačna tržišna kapitalizacija Sorry je $ 567.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SRY je 999.66M, s ukupnom količinom od 999663787.722744. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 567.68K.

Sorry (SRY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sorry u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sorry u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sorry u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sorry u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.75%
30 dana$ 0+1.19%
60 dana$ 0-26.37%
90 dana$ 0--

Što je Sorry (SRY)

SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY.

Resurs Sorry (SRY)

Službena web-stranica

Sorry Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sorry (SRY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sorry (SRY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sorry.

Provjerite Sorry predviđanje cijene sada!

SRY u lokalnim valutama

Sorry (SRY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sorry (SRY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SRY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sorry (SRY)

Koliko Sorry (SRY) vrijedi danas?
Cijena SRY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SRY u USD?
Trenutačna cijena SRY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sorry?
Tržišna kapitalizacija za SRY je $ 567.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SRY?
Količina u optjecaju za SRY je 999.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SRY?
SRY je postigao ATH cijenu od 0.00186436 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SRY?
SRY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SRY?
24-satni obujam trgovanja za SRY je -- USD.
Hoće li SRY još narasti ove godine?
SRY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SRY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Sorry (SRY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

