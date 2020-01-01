Sorry (SRY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sorry (SRY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sorry (SRY) Informacije SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY. Službena web stranica: https://sorrytoken.net/ Kupi SRY odmah!

Sorry (SRY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sorry (SRY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 550.77K $ 550.77K $ 550.77K Ukupna količina: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Količina u optjecaju: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 550.77K $ 550.77K $ 550.77K Povijesni maksimum: $ 0.00186436 $ 0.00186436 $ 0.00186436 Povijesni minimum: $ 0.00047946 $ 0.00047946 $ 0.00047946 Trenutna cijena: $ 0.00054805 $ 0.00054805 $ 0.00054805 Saznajte više o cijeni Sorry (SRY)

Sorry (SRY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sorry (SRY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SRY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SRY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SRY tokena, istražite SRY cijenu tokena uživo!

SRY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SRY? Naša SRY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SRY predviđanje cijene tokena odmah!

