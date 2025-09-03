Više o SOLJAR

SOLJAR Informacije o cijeni

SOLJAR Bijela knjiga

SOLJAR Službena web stranica

SOLJAR Tokenomija

SOLJAR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SolJar Logotip

SolJar Cijena (SOLJAR)

Neuvršten

1 SOLJAR u USD cijena uživo:

--
----
-39.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SolJar (SOLJAR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:29:44 (UTC+8)

SolJar (SOLJAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00001555
$ 0.00001555$ 0.00001555
24-satna najniža cijena
$ 0.00002872
$ 0.00002872$ 0.00002872
24-satna najviša cijena

$ 0.00001555
$ 0.00001555$ 0.00001555

$ 0.00002872
$ 0.00002872$ 0.00002872

$ 0.00025198
$ 0.00025198$ 0.00025198

$ 0.00001555
$ 0.00001555$ 0.00001555

-0.47%

-39.62%

-33.76%

-33.76%

SolJar (SOLJAR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000169. Tijekom protekla 24 sata, SOLJARtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001555 i najviše cijene $ 0.00002872, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLJAR je $ 0.00025198, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001555.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLJAR se promijenio za -0.47% u posljednjih sat vremena, -39.62% u posljednjih 24 sata i -33.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolJar (SOLJAR)

$ 16.90K
$ 16.90K$ 16.90K

--
----

$ 16.90K
$ 16.90K$ 16.90K

999.80M
999.80M 999.80M

999,796,983.873102
999,796,983.873102 999,796,983.873102

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolJar je $ 16.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLJAR je 999.80M, s ukupnom količinom od 999796983.873102. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.90K.

SolJar (SOLJAR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SolJar u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SolJar u USD iznosila je $ -0.0000097773.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SolJar u USD iznosila je $ -0.0000114975.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SolJar u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-39.62%
30 dana$ -0.0000097773-57.85%
60 dana$ -0.0000114975-68.03%
90 dana$ 0--

Što je SolJar (SOLJAR)

Soljar is a non-custodial, spam-free payment platform built on Solana. It allows individuals, freelancers, and businesses to receive stablecoins (USDC, USDT) and SOL directly into on-chain vaults without intermediaries. No KYC. No middlemen. No unnecessary tokens. Users can create vaults or jars, share payment links, and receive funds instantly. Each vault is a smart contract account (PDA) optimized for stablecoin usage, clean, secure, and purpose-built for modern crypto payments.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

SolJar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SolJar (SOLJAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SolJar (SOLJAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SolJar.

Provjerite SolJar predviđanje cijene sada!

SOLJAR u lokalnim valutama

SolJar (SOLJAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SolJar (SOLJAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOLJAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SolJar (SOLJAR)

Koliko SolJar (SOLJAR) vrijedi danas?
Cijena SOLJAR uživo u USD je 0.0000169 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOLJAR u USD?
Trenutačna cijena SOLJAR u USD je $ 0.0000169. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SolJar?
Tržišna kapitalizacija za SOLJAR je $ 16.90K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOLJAR?
Količina u optjecaju za SOLJAR je 999.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOLJAR?
SOLJAR je postigao ATH cijenu od 0.00025198 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOLJAR?
SOLJAR je vidio ATL cijenu od 0.00001555 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOLJAR?
24-satni obujam trgovanja za SOLJAR je -- USD.
Hoće li SOLJAR još narasti ove godine?
SOLJAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOLJAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:29:44 (UTC+8)

SolJar (SOLJAR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.