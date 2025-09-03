SolJar (SOLJAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00001555 24-satna najviša cijena $ 0.00002872 Najviša cijena ikada $ 0.00025198 Najniža cijena $ 0.00001555 Promjena cijene (1H) -0.47% Promjena cijene (1D) -39.62% Promjena cijene (7D) -33.76%

SolJar (SOLJAR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000169. Tijekom protekla 24 sata, SOLJARtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001555 i najviše cijene $ 0.00002872, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLJAR je $ 0.00025198, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001555.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLJAR se promijenio za -0.47% u posljednjih sat vremena, -39.62% u posljednjih 24 sata i -33.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolJar (SOLJAR)

Tržišna kapitalizacija $ 16.90K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.90K Količina u optjecaju 999.80M Ukupna količina 999,796,983.873102

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolJar je $ 16.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLJAR je 999.80M, s ukupnom količinom od 999796983.873102. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.90K.