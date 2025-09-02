Više o ORCA

Orca Cijena(ORCA)

1 ORCA u USD cijena uživo:

$2.134
-1.74%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Orca (ORCA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:23:37 (UTC+8)

Orca (ORCA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.113
24-satna najniža cijena
$ 2.269
24-satna najviša cijena

$ 2.113
$ 2.269
$ 22.297489748833872
$ 0.35371299291245367
0.00%

-1.73%

-0.38%

-0.38%

Orca (ORCA) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.133. Tijekom protekla 24 sata, ORCAtrgovalo je između najniže cijene $ 2.113 i najviše cijene $ 2.269, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORCA je $ 22.297489748833872, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.35371299291245367.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORCA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.73% u posljednjih 24 sata i -0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Orca (ORCA)

No.295

$ 127.89M
$ 1.12M
$ 159.97M
59.96M
74,999,659.608441
SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Orca je $ 127.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.12M. Količina u optjecaju ORCA je 59.96M, s ukupnom količinom od 74999659.608441. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 159.97M.

Orca (ORCA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Orca za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.03779-1.73%
30 dana$ +0.077+3.74%
60 dana$ +0.116+5.75%
90 dana$ -0.522-19.67%
Orca promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ORCA od $ -0.03779 (-1.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Orca 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.077 (+3.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Orca 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ORCA od $ +0.116 (+5.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Orca 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.522 (-19.67%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Orca (ORCA)?

Pogledajte Orca stranicu Povijest cijena sada.

Što je Orca (ORCA)

Orca is a DEX on Solana.

Orca dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Orca ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ORCA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Orca na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Orca učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Orca Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Orca (ORCA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Orca (ORCA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Orca.

Provjerite Orca predviđanje cijene sada!

Orca (ORCA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Orca (ORCA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ORCA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Orca (ORCA)

Tražiš kako kupiti Orca? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Orca na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ORCA u lokalnim valutama

1 Orca(ORCA) u VND
56,129.895
1 Orca(ORCA) u AUD
A$3.24216
1 Orca(ORCA) u GBP
1.55709
1 Orca(ORCA) u EUR
1.81305
1 Orca(ORCA) u USD
$2.133
1 Orca(ORCA) u MYR
RM9.00126
1 Orca(ORCA) u TRY
87.70896
1 Orca(ORCA) u JPY
¥313.551
1 Orca(ORCA) u ARS
ARS$2,938.01553
1 Orca(ORCA) u RUB
171.85581
1 Orca(ORCA) u INR
187.68267
1 Orca(ORCA) u IDR
Rp34,967.20752
1 Orca(ORCA) u KRW
2,970.73575
1 Orca(ORCA) u PHP
121.83696
1 Orca(ORCA) u EGP
￡E.103.51449
1 Orca(ORCA) u BRL
R$11.58219
1 Orca(ORCA) u CAD
C$2.92221
1 Orca(ORCA) u BDT
259.22349
1 Orca(ORCA) u NGN
3,266.45487
1 Orca(ORCA) u COP
$8,566.25598
1 Orca(ORCA) u ZAR
R.37.5408
1 Orca(ORCA) u UAH
88.24221
1 Orca(ORCA) u VES
Bs311.418
1 Orca(ORCA) u CLP
$2,069.01
1 Orca(ORCA) u PKR
Rs604.40688
1 Orca(ORCA) u KZT
1,148.00193
1 Orca(ORCA) u THB
฿68.8959
1 Orca(ORCA) u TWD
NT$65.31246
1 Orca(ORCA) u AED
د.إ7.82811
1 Orca(ORCA) u CHF
Fr1.7064
1 Orca(ORCA) u HKD
HK$16.61607
1 Orca(ORCA) u AMD
֏815.36058
1 Orca(ORCA) u MAD
.د.م19.15434
1 Orca(ORCA) u MXN
$39.75912
1 Orca(ORCA) u SAR
ريال7.99875
1 Orca(ORCA) u PLN
7.74279
1 Orca(ORCA) u RON
лв9.23589
1 Orca(ORCA) u SEK
kr20.02887
1 Orca(ORCA) u BGN
лв3.54078
1 Orca(ORCA) u HUF
Ft719.63154
1 Orca(ORCA) u CZK
44.47305
1 Orca(ORCA) u KWD
د.ك0.650565
1 Orca(ORCA) u ILS
7.14555
1 Orca(ORCA) u AOA
Kz1,944.37881
1 Orca(ORCA) u BHD
.د.ب0.802008
1 Orca(ORCA) u BMD
$2.133
1 Orca(ORCA) u DKK
kr13.58721
1 Orca(ORCA) u HNL
L55.79928
1 Orca(ORCA) u MUR
97.6914
1 Orca(ORCA) u NAD
$37.45548
1 Orca(ORCA) u NOK
kr21.30867
1 Orca(ORCA) u NZD
$3.60477
1 Orca(ORCA) u PAB
B/.2.133
1 Orca(ORCA) u PGK
K9.02259
1 Orca(ORCA) u QAR
ر.ق7.76412
1 Orca(ORCA) u RSD
дин.213.40665

Orca Resurs

Za dublje razumijevanje Orca, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Orca web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Orca

Koliko Orca (ORCA) vrijedi danas?
Cijena ORCA uživo u USD je 2.133 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ORCA u USD?
Trenutačna cijena ORCA u USD je $ 2.133. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Orca?
Tržišna kapitalizacija za ORCA je $ 127.89M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ORCA?
Količina u optjecaju za ORCA je 59.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ORCA?
ORCA je postigao ATH cijenu od 22.297489748833872 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ORCA?
ORCA je vidio ATL cijenu od 0.35371299291245367 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ORCA?
24-satni obujam trgovanja za ORCA je $ 1.12M USD.
Hoće li ORCA još narasti ove godine?
ORCA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ORCA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:23:37 (UTC+8)

Orca (ORCA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

