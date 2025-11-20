Unibase Cijena danas

Trenutačna cijena Unibase (UB) danas je $ 0.04007, s promjenom od 5.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UB u USD je $ 0.04007 po UB.

Unibase trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- UB. Tijekom posljednja 24 sata, UB trgovao je između $ 0.0398 (niska) i $ 0.04345 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, UB se kretao -0.40% u posljednjem satu i -10.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 117.50K.

Informacije o tržištu Unibase (UB)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 117.50K$ 117.50K $ 117.50K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 400.70M$ 400.70M $ 400.70M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unibase je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 117.50K. Količina u optjecaju UB je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 400.70M.