Soljar is a non-custodial, spam-free payment platform built on Solana. It allows individuals, freelancers, and businesses to receive stablecoins (USDC, USDT) and SOL directly into on-chain vaults without intermediaries. No KYC. No middlemen. No unnecessary tokens. Users can create vaults or jars, share payment links, and receive funds instantly. Each vault is a smart contract account (PDA) optimized for stablecoin usage, clean, secure, and purpose-built for modern crypto payments.
SolJar (SOLJAR) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SolJar (SOLJAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
SolJar (SOLJAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike SolJar (SOLJAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SOLJAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLJAR tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku SOLJAR tokena, istražite SOLJAR cijenu tokena uživo!
