RUBY Cijena (RUBY)

Neuvršten

1 RUBY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena RUBY (RUBY)
RUBY (RUBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00832301
$ 0.00832301$ 0.00832301

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.88%

+1.88%

RUBY (RUBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RUBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUBY je $ 0.00832301, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUBY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RUBY (RUBY)

$ 18.51K
$ 18.51K$ 18.51K

--
----

$ 18.51K
$ 18.51K$ 18.51K

998.35M
998.35M 998.35M

998,353,655.908572
998,353,655.908572 998,353,655.908572

Trenutačna tržišna kapitalizacija RUBY je $ 18.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUBY je 998.35M, s ukupnom količinom od 998353655.908572. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.51K.

RUBY (RUBY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RUBY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RUBY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RUBY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RUBY u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+23.58%
60 dana$ 0+1.69%
90 dana$ 0--

Što je RUBY (RUBY)

This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs RUBY (RUBY)

Službena web-stranica

RUBY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RUBY (RUBY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RUBY (RUBY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RUBY.

Provjerite RUBY predviđanje cijene sada!

RUBY u lokalnim valutama

RUBY (RUBY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RUBY (RUBY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RUBY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RUBY (RUBY)

Koliko RUBY (RUBY) vrijedi danas?
Cijena RUBY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RUBY u USD?
Trenutačna cijena RUBY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RUBY?
Tržišna kapitalizacija za RUBY je $ 18.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RUBY?
Količina u optjecaju za RUBY je 998.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RUBY?
RUBY je postigao ATH cijenu od 0.00832301 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RUBY?
RUBY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RUBY?
24-satni obujam trgovanja za RUBY je -- USD.
Hoće li RUBY još narasti ove godine?
RUBY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RUBY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.