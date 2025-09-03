RUBY (RUBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00832301$ 0.00832301 $ 0.00832301 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.88% Promjena cijene (7D) +1.88%

RUBY (RUBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RUBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUBY je $ 0.00832301, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUBY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RUBY (RUBY)

Tržišna kapitalizacija $ 18.51K$ 18.51K $ 18.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.51K$ 18.51K $ 18.51K Količina u optjecaju 998.35M 998.35M 998.35M Ukupna količina 998,353,655.908572 998,353,655.908572 998,353,655.908572

Trenutačna tržišna kapitalizacija RUBY je $ 18.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUBY je 998.35M, s ukupnom količinom od 998353655.908572. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.51K.