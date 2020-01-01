RUBY (RUBY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RUBY (RUBY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RUBY (RUBY) Informacije This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative. Službena web stranica: https://rubythegoat.com/ Kupi RUBY odmah!

RUBY (RUBY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RUBY (RUBY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.63K $ 17.63K $ 17.63K Ukupna količina: $ 998.33M $ 998.33M $ 998.33M Količina u optjecaju: $ 998.33M $ 998.33M $ 998.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.63K $ 17.63K $ 17.63K Povijesni maksimum: $ 0.00832301 $ 0.00832301 $ 0.00832301 Povijesni minimum: $ 0.00001219 $ 0.00001219 $ 0.00001219 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni RUBY (RUBY)

RUBY (RUBY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RUBY (RUBY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RUBY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RUBY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RUBY tokena, istražite RUBY cijenu tokena uživo!

RUBY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RUBY? Naša RUBY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RUBY predviđanje cijene tokena odmah!

