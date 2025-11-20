DreamCraft Cijena danas

Trenutačna cijena DreamCraft (DREAMCRAFT) danas je $ 0.0000001124, s promjenom od 28.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DREAMCRAFT u USD je $ 0.0000001124 po DREAMCRAFT.

DreamCraft trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- DREAMCRAFT. Tijekom posljednja 24 sata, DREAMCRAFT trgovao je između $ 0.0000000878 (niska) i $ 0.0000001132 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, DREAMCRAFT se kretao +4.75% u posljednjem satu i -0.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 41.79K.

Informacije o tržištu DreamCraft (DREAMCRAFT)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 41.79K$ 41.79K $ 41.79K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.12K$ 1.12K $ 1.12K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain BASE

