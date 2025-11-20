AssetMint Cijena danas

Trenutačna cijena AssetMint (ASSETMINT) danas je $ 0.000000005076, s promjenom od 30.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ASSETMINT u USD je $ 0.000000005076 po ASSETMINT.

AssetMint trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ASSETMINT. Tijekom posljednja 24 sata, ASSETMINT trgovao je između $ 0.000000003522 (niska) i $ 0.000000005171 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ASSETMINT se kretao +0.09% u posljednjem satu i +46.96% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 510.86K.

Informacije o tržištu AssetMint (ASSETMINT)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 510.86K$ 510.86K $ 510.86K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.66M$ 10.66M $ 10.66M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija AssetMint je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 510.86K. Količina u optjecaju ASSETMINT je --, s ukupnom količinom od 2100000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.66M.