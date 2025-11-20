Datasoul Cijena danas

Trenutačna cijena Datasoul (DATASOUL) danas je $ 0.0000000011843, s promjenom od 35.58% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DATASOUL u USD je $ 0.0000000011843 po DATASOUL.

Datasoul trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- DATASOUL. Tijekom posljednja 24 sata, DATASOUL trgovao je između $ 0.0000000011557 (niska) i $ 0.0000000022832 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, DATASOUL se kretao -3.65% u posljednjem satu i -68.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 369.32K.

Informacije o tržištu Datasoul (DATASOUL)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 369.32K$ 369.32K $ 369.32K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 236.86$ 236.86 $ 236.86 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Datasoul je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 369.32K. Količina u optjecaju DATASOUL je --, s ukupnom količinom od 200000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 236.86.