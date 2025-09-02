Više o ROA

ROACORE Cijena (ROA)

1 ROA u USD cijena uživo:

$0.00850712
$0.00850712$0.00850712
-4.60%1D
Grafikon aktualnih cijena ROACORE (ROA)
ROACORE (ROA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00821655
$ 0.00821655$ 0.00821655
24-satna najniža cijena
$ 0.00898856
$ 0.00898856$ 0.00898856
24-satna najviša cijena

$ 0.00821655
$ 0.00821655$ 0.00821655

$ 0.00898856
$ 0.00898856$ 0.00898856

$ 4.01
$ 4.01$ 4.01

$ 0.00821655
$ 0.00821655$ 0.00821655

+0.09%

-4.60%

-9.38%

-9.38%

ROACORE (ROA) cijena u stvarnom vremenu je $0.0085146. Tijekom protekla 24 sata, ROAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00821655 i najviše cijene $ 0.00898856, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROA je $ 4.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00821655.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROA se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -4.60% u posljednjih 24 sata i -9.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ROACORE (ROA)

$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M

--
----

$ 8.09M
$ 8.09M$ 8.09M

602.00M
602.00M 602.00M

949,999,869.89
949,999,869.89 949,999,869.89

Trenutačna tržišna kapitalizacija ROACORE je $ 5.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROA je 602.00M, s ukupnom količinom od 949999869.89. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.09M.

ROACORE (ROA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ROACORE u USD iznosila je $ -0.000410929285944445.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ROACORE u USD iznosila je $ -0.0015483766.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ROACORE u USD iznosila je $ -0.0018861346.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ROACORE u USD iznosila je $ -0.002066174283820048.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000410929285944445-4.60%
30 dana$ -0.0015483766-18.18%
60 dana$ -0.0018861346-22.15%
90 dana$ -0.002066174283820048-19.52%

Što je ROACORE (ROA)

The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem.

ROACORE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ROACORE (ROA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ROACORE (ROA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ROACORE.

Provjerite ROACORE predviđanje cijene sada!

ROA u lokalnim valutama

ROACORE (ROA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ROACORE (ROA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ROA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ROACORE (ROA)

Koliko ROACORE (ROA) vrijedi danas?
Cijena ROA uživo u USD je 0.0085146 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ROA u USD?
Trenutačna cijena ROA u USD je $ 0.0085146. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ROACORE?
Tržišna kapitalizacija za ROA je $ 5.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ROA?
Količina u optjecaju za ROA je 602.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROA?
ROA je postigao ATH cijenu od 4.01 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROA?
ROA je vidio ATL cijenu od 0.00821655 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ROA?
24-satni obujam trgovanja za ROA je -- USD.
Hoće li ROA još narasti ove godine?
ROA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
