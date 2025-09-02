ROACORE (ROA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00821655 - $ 0.00898856
24-satna najniža cijena $ 0.00821655
24-satna najviša cijena $ 0.00898856
Najviša cijena ikada $ 4.01
Najniža cijena $ 0.00821655
Promjena cijene (1H) +0.09%
Promjena cijene (1D) -4.60%
Promjena cijene (7D) -9.38%

ROACORE (ROA) cijena u stvarnom vremenu je $0.0085146. Tijekom protekla 24 sata, ROAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00821655 i najviše cijene $ 0.00898856, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROA je $ 4.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00821655.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROA se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -4.60% u posljednjih 24 sata i -9.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ROACORE (ROA)

Tržišna kapitalizacija $ 5.13M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.09M
Količina u optjecaju 602.00M
Ukupna količina 949,999,869.89

Trenutačna tržišna kapitalizacija ROACORE je $ 5.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROA je 602.00M, s ukupnom količinom od 949999869.89. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.09M.