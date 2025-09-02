PipeIQ (PIPEIQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00287347$ 0.00287347 $ 0.00287347 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.07% Promjena cijene (1D) -7.99% Promjena cijene (7D) +17.11% Promjena cijene (7D) +17.11%

PipeIQ (PIPEIQ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PIPEIQtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIPEIQ je $ 0.00287347, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIPEIQ se promijenio za -1.07% u posljednjih sat vremena, -7.99% u posljednjih 24 sata i +17.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PipeIQ (PIPEIQ)

Tržišna kapitalizacija $ 116.68K$ 116.68K $ 116.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 116.68K$ 116.68K $ 116.68K Količina u optjecaju 999.94M 999.94M 999.94M Ukupna količina 999,942,418.5784101 999,942,418.5784101 999,942,418.5784101

Trenutačna tržišna kapitalizacija PipeIQ je $ 116.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIPEIQ je 999.94M, s ukupnom količinom od 999942418.5784101. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 116.68K.