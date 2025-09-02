Više o ICP

$4.676
$4.676$4.676
-0.76%1D
Grafikon aktualnih cijena Internet Computer (ICP)
Internet Computer (ICP) Informacije o cijeni (USD)

$ 4.591
$ 4.591$ 4.591
$ 4.931
$ 4.931$ 4.931
$ 4.591
$ 4.591$ 4.591

$ 4.931
$ 4.931$ 4.931

$ 750.73047694
$ 750.73047694$ 750.73047694

$ 0
$ 0$ 0

Internet Computer (ICP) cijena u stvarnom vremenu je $ 4.676. Tijekom protekla 24 sata, ICPtrgovalo je između najniže cijene $ 4.591 i najviše cijene $ 4.931, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICP je $ 750.73047694, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICP se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -0.76% u posljednjih 24 sata i -4.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Internet Computer (ICP)

$ 2.51B
$ 2.51B$ 2.51B

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

$ 2.51B
$ 2.51B$ 2.51B

537.43M
537.43M 537.43M

--
----

537,426,449.416763
537,426,449.416763 537,426,449.416763

Trenutačna tržišna kapitalizacija Internet Computer je $ 2.51B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.07M. Količina u optjecaju ICP je 537.43M, s ukupnom količinom od 537426449.416763. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.51B.

Internet Computer (ICP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Internet Computer za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.03581-0.76%
30 dana$ -0.297-5.98%
60 dana$ -0.29-5.84%
90 dana$ -0.689-12.85%
Internet Computer promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ICP od $ -0.03581 (-0.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Internet Computer 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.297 (-5.98%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Internet Computer 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ICP od $ -0.29 (-5.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Internet Computer 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.689 (-12.85%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je Internet Computer (ICP)

The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

Internet Computer dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Internet Computer ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Internet Computer Predviđanje cijene (USD)

Koliko Internet Computer (ICP) vrijedi danas?
Cijena ICP uživo u USD je 4.676 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ICP u USD?
Trenutačna cijena ICP u USD je $ 4.676. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Internet Computer?
Tržišna kapitalizacija za ICP je $ 2.51B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ICP?
Količina u optjecaju za ICP je 537.43M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ICP?
ICP je postigao ATH cijenu od 750.73047694 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ICP?
ICP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ICP?
24-satni obujam trgovanja za ICP je $ 2.07M USD.
Hoće li ICP još narasti ove godine?
ICP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ICP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Internet Computer (ICP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
