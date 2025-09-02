Internet Computer (ICP) Informacije o cijeni (USD)
$ 4.591
$ 4.591
$ 4.931
$ 4.931
$ 4.591
$ 4.591
$ 4.931
$ 4.931
$ 750.73047694
$ 750.73047694
$ 0
$ 0
Internet Computer (ICP) cijena u stvarnom vremenu je $ 4.676. Tijekom protekla 24 sata, ICPtrgovalo je između najniže cijene $ 4.591 i najviše cijene $ 4.931, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICP je $ 750.73047694, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICP se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -0.76% u posljednjih 24 sata i -4.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Internet Computer (ICP)
No.43
$ 2.51B
$ 2.51B
$ 2.07M
$ 2.07M
$ 2.51B
$ 2.51B
537.43M
537.43M
--
--
537,426,449.416763
537,426,449.416763
ICP
Trenutačna tržišna kapitalizacija Internet Computer je $ 2.51B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.07M. Količina u optjecaju ICP je 537.43M, s ukupnom količinom od 537426449.416763. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.51B.
Internet Computer (ICP) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Internet Computer za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.03581
-0.76%
30 dana
$ -0.297
-5.98%
60 dana
$ -0.29
-5.84%
90 dana
$ -0.689
-12.85%
Internet Computer promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ICP od $ -0.03581 (-0.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Internet Computer 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.297 (-5.98%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Internet Computer 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ICP od $ -0.29 (-5.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Internet Computer 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.689 (-12.85%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.
Internet Computer dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Internet Computer ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ICP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Internet Computer na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Internet Computer učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Internet Computer Predviđanje cijene (USD)
Kako kupiti Internet Computer (ICP)
Tražiš kako kupiti Internet Computer? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Internet Computer na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.