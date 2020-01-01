PipeIQ (PIPEIQ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PipeIQ (PIPEIQ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PipeIQ (PIPEIQ) Informacije PipeIQ is building crypto rails for AI Agents, with Go-to-Market as the first use case. The PipeIQ platform helps B2B Marketers and Sales professionals to drive revenue pipeline. Marketers and Sales professionals use the platform to target specific personas and create 1:1 interactions with prospects. PipeIQ will identify relevant companies and the Ideal Customer Profile (ICP) within these companies and subsequently target them via different channels. Službena web stranica: https://pipeiq.ai

PipeIQ (PIPEIQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PipeIQ (PIPEIQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 118.58K $ 118.58K $ 118.58K Ukupna količina: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Količina u optjecaju: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 118.58K $ 118.58K $ 118.58K Povijesni maksimum: $ 0.00287347 $ 0.00287347 $ 0.00287347 Povijesni minimum: $ 0.0000889 $ 0.0000889 $ 0.0000889 Trenutna cijena: $ 0.00011858 $ 0.00011858 $ 0.00011858 Saznajte više o cijeni PipeIQ (PIPEIQ)

PipeIQ (PIPEIQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PipeIQ (PIPEIQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PIPEIQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PIPEIQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PIPEIQ tokena, istražite PIPEIQ cijenu tokena uživo!

