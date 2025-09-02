Papichulo (CHULO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.23% Promjena cijene (1D) +1.08% Promjena cijene (7D) +6.30% Promjena cijene (7D) +6.30%

Papichulo (CHULO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHULOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHULO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHULO se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, +1.08% u posljednjih 24 sata i +6.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Papichulo (CHULO)

Tržišna kapitalizacija $ 181.24K$ 181.24K $ 181.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 184.14K$ 184.14K $ 184.14K Količina u optjecaju 815.07M 815.07M 815.07M Ukupna količina 828,133,925.0 828,133,925.0 828,133,925.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Papichulo je $ 181.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHULO je 815.07M, s ukupnom količinom od 828133925.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 184.14K.