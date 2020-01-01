Papichulo (CHULO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Papichulo (CHULO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Papichulo (CHULO) Informacije Papichulo is a meme coin on the Solana blockchain, designed to bring fun and excitement to the crypto space. It's a community-driven project built around good vibes, enriching each other's lives, and creating connections with new people. The core of the movement is spreading "chulo vibes" while fostering a strong sense of unity and collaboration. Papichulo opens doors to online communities, connecting like-minded individuals and promoting a positive image for Web3. Its goal is to create a welcoming environment where people can come together & share their experiences. Službena web stranica: https://papichulomeme.com/ Kupi CHULO odmah!

Papichulo (CHULO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Papichulo (CHULO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 184.47K $ 184.47K $ 184.47K Ukupna količina: $ 828.13M $ 828.13M $ 828.13M Količina u optjecaju: $ 815.07M $ 815.07M $ 815.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 187.43K $ 187.43K $ 187.43K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00022632 $ 0.00022632 $ 0.00022632 Saznajte više o cijeni Papichulo (CHULO)

Papichulo (CHULO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Papichulo (CHULO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHULO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHULO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHULO tokena, istražite CHULO cijenu tokena uživo!

CHULO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHULO? Naša CHULO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHULO predviđanje cijene tokena odmah!

