Offshift (XFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.073898 $ 0.073898 $ 0.073898 24-satna najniža cijena $ 0.077339 $ 0.077339 $ 0.077339 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.073898$ 0.073898 $ 0.073898 24-satna najviša cijena $ 0.077339$ 0.077339 $ 0.077339 Najviša cijena ikada $ 24.69$ 24.69 $ 24.69 Najniža cijena $ 0.04483419$ 0.04483419 $ 0.04483419 Promjena cijene (1H) -1.18% Promjena cijene (1D) -2.00% Promjena cijene (7D) -9.00% Promjena cijene (7D) -9.00%

Offshift (XFT) cijena u stvarnom vremenu je $0.075581. Tijekom protekla 24 sata, XFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.073898 i najviše cijene $ 0.077339, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XFT je $ 24.69, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04483419.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XFT se promijenio za -1.18% u posljednjih sat vremena, -2.00% u posljednjih 24 sata i -9.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Offshift (XFT)

Tržišna kapitalizacija $ 760.31K$ 760.31K $ 760.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 760.31K$ 760.31K $ 760.31K Količina u optjecaju 10.07M 10.07M 10.07M Ukupna količina 10,072,791.006765 10,072,791.006765 10,072,791.006765

Trenutačna tržišna kapitalizacija Offshift je $ 760.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XFT je 10.07M, s ukupnom količinom od 10072791.006765. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 760.31K.