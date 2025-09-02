Više o ZRO

LayerZero Cijena(ZRO)

Grafikon aktualnih cijena LayerZero (ZRO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:30:40 (UTC+8)

LayerZero (ZRO) Informacije o cijeni (USD)

LayerZero (ZRO) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.823. Tijekom protekla 24 sata, ZROtrgovalo je između najniže cijene $ 1.771 i najviše cijene $ 1.911, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZRO je $ 7.531013071068836, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.502846156115591.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZRO se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, -0.43% u posljednjih 24 sata i -4.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LayerZero (ZRO)

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija LayerZero je $ 436.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.80M. Količina u optjecaju ZRO je 239.67M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.82B.

LayerZero (ZRO) Povijest cijena USD

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena LayerZero (ZRO)?

Pogledajte LayerZero stranicu Povijest cijena sada.

Što je LayerZero (ZRO)

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

LayerZero dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje LayerZero ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ZRO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o LayerZero na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje LayerZero učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

LayerZero Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LayerZero (ZRO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LayerZero (ZRO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LayerZero.

Provjerite LayerZero predviđanje cijene sada!

LayerZero (ZRO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LayerZero (ZRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti LayerZero (ZRO)

Tražiš kako kupiti LayerZero? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti LayerZero na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LayerZero Resurs

Za dublje razumijevanje LayerZero, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena LayerZero web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LayerZero

Koliko LayerZero (ZRO) vrijedi danas?
Cijena ZRO uživo u USD je 1.823 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZRO u USD?
Trenutačna cijena ZRO u USD je $ 1.823. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LayerZero?
Tržišna kapitalizacija za ZRO je $ 436.92M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZRO?
Količina u optjecaju za ZRO je 239.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZRO?
ZRO je postigao ATH cijenu od 7.531013071068836 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZRO?
ZRO je vidio ATL cijenu od 1.502846156115591 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZRO?
24-satni obujam trgovanja za ZRO je $ 2.80M USD.
Hoće li ZRO još narasti ove godine?
ZRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:30:40 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

