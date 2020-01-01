Offshift (XFT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Offshift (XFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Offshift (XFT) Informacije Offshift is pioneering Private Decentralized Finance (PriFi) on Ethereum Layer 1. Offshift's second generation platform, Offshift Momiji, is now live. Momiji allows users to shift from the protocol's native token, XFT, into completely private zkAssets, all while remaining on Ethereum Layer 1. Offshift delegates various decision making powers and responsibilities to its community via the Offshift DAO. Službena web stranica: https://offshift.io/ Bijela knjiga: https://open.offshift.io/offshiftXFT/new-papers/-/blob/main/Offshift%20Ecosystem%20Whitepaper.md Kupi XFT odmah!

Offshift (XFT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Offshift (XFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 749.16K $ 749.16K $ 749.16K Ukupna količina: $ 10.07M $ 10.07M $ 10.07M Količina u optjecaju: $ 10.07M $ 10.07M $ 10.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 749.16K $ 749.16K $ 749.16K Povijesni maksimum: $ 24.69 $ 24.69 $ 24.69 Povijesni minimum: $ 0.04483419 $ 0.04483419 $ 0.04483419 Trenutna cijena: $ 0.074212 $ 0.074212 $ 0.074212 Saznajte više o cijeni Offshift (XFT)

Offshift (XFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Offshift (XFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XFT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XFT tokena, istražite XFT cijenu tokena uživo!

XFT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XFT? Naša XFT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XFT predviđanje cijene tokena odmah!

