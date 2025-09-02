Jim (JIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.41% Promjena cijene (7D) -1.37%

Jim (JIM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JIM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JIM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i -1.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jim (JIM)

Tržišna kapitalizacija $ 730.28K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 951.79K Količina u optjecaju 228.88B Ukupna količina 298,312,106,234.6553

