Jim (JIM) Tokenomika
Jim (JIM) Informacije
What is the project about?
RoastHimJim is an AI bot built on top of Twitter.com. It is built to provide a fun way for people to harmlessly roast others online while making sure ethical responses are still being generated.
What makes your project unique?
Combining the (roasting + meme) culture of Crypto Twitter (CT) and twitter users, anyone can tag RoastHimJim on tweets they will like for Jim to responsd to. Jim will generate a funny roast in response to the tweet.
History of your project.
The project was born out of a need for a large community of people that love having a good time with their community. Devs that were previously well versed with Twitter bots came together the new phenomenon that could soon be used across platform on all social networks and apps.
What’s next for your project?
RoastHimJim intends to challenge the boundaries of AI. First will be improvement of the bot that we already have. The road map is to increase the functionality to all social platforms eg. Discord, Telegram etc
What can your token be used for?
Other than holders being able to support the project and the innovation behind the AI. They can join in the ever-lasting Meme culture of CT. The team also intends to burn the tokens per tweet (summoning of the bot). A certain amount of jim tokens will be burnt per trigger of the bot, leading to the token being deflationary.
Jim (JIM) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Jim (JIM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Jim (JIM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Jim (JIM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj JIM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja JIM tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku JIM tokena, istražite JIM cijenu tokena uživo!
JIM Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide JIM? Naša JIM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
