GRASS Logotip

GRASS Cijena ($GRASS)

Neuvršten

1 $GRASS u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena GRASS ($GRASS)
GRASS ($GRASS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01644762
$ 0.01644762$ 0.01644762

$ 0.00004168
$ 0.00004168$ 0.00004168

--

--

-5.54%

-5.54%

GRASS ($GRASS) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000563. Tijekom protekla 24 sata, $GRASStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $GRASS je $ 0.01644762, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004168.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $GRASS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GRASS ($GRASS)

$ 56.30K
$ 56.30K$ 56.30K

--
----

$ 56.30K
$ 56.30K$ 56.30K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GRASS je $ 56.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $GRASS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.30K.

GRASS ($GRASS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GRASS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GRASS u USD iznosila je $ -0.0000033501.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GRASS u USD iznosila je $ -0.0000062005.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GRASS u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0000033501-5.95%
60 dana$ -0.0000062005-11.01%
90 dana$ 0--

Što je GRASS ($GRASS)

$GRASS is a project built on the innovative SUI blockchain, designed to blend meme culture with storytelling and branding. It aims to go beyond the typical memecoin by creating a unique, recognizable intellectual property (IP) and fostering community engagement. Through its animations and creative content, $GRASS serves as a movement to amplify the SUI ecosystem, bridging entertainment and blockchain technology in a fun and approachable way.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs GRASS ($GRASS)

Službena web-stranica

GRASS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GRASS ($GRASS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GRASS ($GRASS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GRASS.

Provjerite GRASS predviđanje cijene sada!

$GRASS u lokalnim valutama

GRASS ($GRASS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GRASS ($GRASS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $GRASS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GRASS ($GRASS)

Koliko GRASS ($GRASS) vrijedi danas?
Cijena $GRASS uživo u USD je 0.0000563 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $GRASS u USD?
Trenutačna cijena $GRASS u USD je $ 0.0000563. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GRASS?
Tržišna kapitalizacija za $GRASS je $ 56.30K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $GRASS?
Količina u optjecaju za $GRASS je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $GRASS?
$GRASS je postigao ATH cijenu od 0.01644762 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $GRASS?
$GRASS je vidio ATL cijenu od 0.00004168 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $GRASS?
24-satni obujam trgovanja za $GRASS je -- USD.
Hoće li $GRASS još narasti ove godine?
$GRASS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $GRASS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:11:38 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.