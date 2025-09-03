GRASS ($GRASS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01644762$ 0.01644762 $ 0.01644762 Najniža cijena $ 0.00004168$ 0.00004168 $ 0.00004168 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -5.54% Promjena cijene (7D) -5.54%

GRASS ($GRASS) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000563. Tijekom protekla 24 sata, $GRASStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $GRASS je $ 0.01644762, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004168.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $GRASS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GRASS ($GRASS)

Tržišna kapitalizacija $ 56.30K$ 56.30K $ 56.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.30K$ 56.30K $ 56.30K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GRASS je $ 56.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $GRASS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.30K.