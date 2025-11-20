SLIMEX Cijena danas

Trenutačna cijena SLIMEX (SLX) danas je $ 0.007467, s promjenom od 5.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SLX u USD je $ 0.007467 po SLX.

SLIMEX trenutačno je na #934 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12.94M, s količinom u optjecaju od 1.73B SLX. Tijekom posljednja 24 sata, SLX trgovao je između $ 0.007086 (niska) i $ 0.007578 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0201275829066775, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.005582250839159196.

U kratkoročnim performansama, SLX se kretao -0.27% u posljednjem satu i +7.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.52M.

Informacije o tržištu SLIMEX (SLX)

Poredak No.934 Tržišna kapitalizacija $ 12.94M$ 12.94M $ 12.94M Obujam (24 sata) $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 74.67M$ 74.67M $ 74.67M Količina u optjecaju 1.73B 1.73B 1.73B Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 17.33% Javni blockchain BSC

