GRASS (GRASS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GRASS (GRASS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GRASS (GRASS) Informacije Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes. Službena web stranica: https://www.getgrass.io/ Bijela knjiga: https://grass-foundation.gitbook.io/grass-docs Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Grass7B4RdKfBCjTKgSqnXkqjwiGvQyFbuSCUJr3XXjs Kupi GRASS odmah!

GRASS (GRASS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GRASS (GRASS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 172.54M Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 243.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 707.40M Povijesni maksimum: $ 3.95 Povijesni minimum: $ 0.644980133288505 Trenutna cijena: $ 0.7074 Saznajte više o cijeni GRASS (GRASS)

GRASS (GRASS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GRASS (GRASS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GRASS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GRASS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GRASS tokena, istražite GRASS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GRASS Jeste li zainteresirani za dodavanje GRASS (GRASS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GRASS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GRASS na MEXC-u odmah!

GRASS (GRASS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GRASS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GRASS povijest cijena odmah!

GRASS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GRASS? Naša GRASS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GRASS predviđanje cijene tokena odmah!

