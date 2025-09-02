Golem (GLM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.225841 24-satna najniža cijena $ 0.237647 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.32 Najniža cijena $ 0.00913753 Promjena cijene (1H) -0.48% Promjena cijene (1D) -1.99% Promjena cijene (7D) -1.32%

Golem (GLM) cijena u stvarnom vremenu je $0.23171. Tijekom protekla 24 sata, GLMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.225841 i najviše cijene $ 0.237647, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLM je $ 1.32, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00913753.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLM se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, -1.99% u posljednjih 24 sata i -1.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Golem (GLM)

Tržišna kapitalizacija $ 231.74M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 231.74M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Golem je $ 231.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLM je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 231.74M.