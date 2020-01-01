Golem (GLM) Tokenomika

Golem (GLM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Golem (GLM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Golem (GLM) Informacije

What Is Golem Network?

Golem Network is an open-source, decentralized computing platform that is building an ecosystem to provide computing power to the AI industry. A peer-to-peer marketplace for distributed computing resources. Users engage directly on the Golem platform, exchanging GLM tokens for the utilization of their idle computing resources.

Golem allows to break down tasks into smaller subtasks and distribute them across multiple providers, enabling parallel processing. This approach boosts efficiency and speeds up the completion of complex computations.

What is GLM?

GLM or Golem Network Token is needed to pay for computations on the network and is the currency that drives the marketplace. As a Requestor, you set a bid for an amount of GLM you are willing to pay to have your task completed. As a Provider, you earn GLM by computing tasks for Requestors.

How can I get involved?

If you want to stay up to date with the latest developments and updates, join the Golem Network Discord community here: https://chat.golem.network/

On Discord you can also find support to become a Provider or a Requestor in the Golem platform.

Službena web stranica:
https://golem.network/
Bijela knjiga:
https://golem.network/doc/Golemwhitepaper.pdf

Golem (GLM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Golem (GLM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 230.23M
$ 230.23M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 230.23M
$ 230.23M
Povijesni maksimum:
$ 1.32
$ 1.32
Povijesni minimum:
$ 0.00913753
$ 0.00913753
Trenutna cijena:
$ 0.230427
$ 0.230427

Golem (GLM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Golem (GLM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GLM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GLM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GLM tokena, istražite GLM cijenu tokena uživo!

GLM Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide GLM? Naša GLM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.